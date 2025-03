Un tecnico come presidente di Ap. Spunta il nome di Benevolo

Procedono lentamente le trattative per la nomina dei presidenti delle Autorità Portuali, i tempi non sono così stretti come auspicato dal viceministro a Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi. A Ravenna alle figure politiche iniziali di area Pd, quella di Andrea Corsini, assessore regionale per dieci anni a Infrastrutture e Trasporti, e dell’esperto di logistica Davide Gariglio, oltre a tecnici tra cui Paolo Ferrecchi dirigente della Regione Emilia-Romagna, si aggiunge in questi giorni una figura romana, quella di Francesco Benevolo (nella foto), direttore operativo di Ram, la società del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che si occupa di Autostrade del mare.

Benevolo, laureato in economia e commercio, docente di Economia delle Infrastrutture e dei Trasporti all’Università Europea di Roma, lavora in Ram dal 2005. Nel 2019 è stato presidente di una commissione del MIT per le ispezioni sulle Autorità portuali, tra cui anche quella di Ravenna. C’è da chiedersi quanto ci sia di vero nella candidatura di un tecnico romano, che dovrebbe essere emersa tra il governatore Pd de Pascale e il viceministro Rixi della Lega. L’accordo tra la destra al governo e la minoranza di sinistra prevede che vi sia sintonia politica tra le amministrazioni regionali e i vertici dei porti.

Questo crea qualche problema a Livorno, dove pare sia candidato Davide Gariglio, che ha un ottimo rapporto con le Compagnie portuali e a Ravenna non è mai mancato a una loro iniziativa. Eventuali difficoltà sono dovute al fatto che la Regione Toscana è a guida Pd, mentre Livorno è governata da Fratelli d’Italia. Considerato che nel Comitato di gestione delle Autorità Portuali vi sono due membri eletti da Comune e Regione, è evidente che il criterio iniziale a Livorno si presta a delle complicazioni. Un problema che a Ravenna non si porrebbe, tranne sorprese dalle prossime elezioni comunali che si terranno il 25 e 26 maggio se la coalizione del candidato del centrosinistra Alessandro Barattoni non dovesse conquistare la maggioranza dei voti.

Nel frattempo, continua a governare il porto Daniele Rossi, commissario straordinario con i poteri di un presidente e del Comitato di gestione, che sta portando avanti i progetti infrastrutturali in corso da concludere entro il 2026.

Maria Vittoria Venturelli