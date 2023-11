Un territorio finito spesso sott’acqua

‘Una terra sott’acqua’, fu uno dei titoli del Carlino in occasione di una delle ricorrenti inondazioni del nostro territorio, quella del 24 novembre 1991 allorché tutta la Romagna fu flagellata da piogge e acqua alta. Tracimarono il rio Cosina verso Pieve Corleto, nel Faentino (fu chiusa la via Emilia e interrotta la ferrovia Adriatica), il canale dei Mulini a Solarolo e il torrente Bevano le cui acque inondarono la provinciale Dismano fra San Zaccaria e Casemurate, cui si riferisce la foto, e varie case. Durante la notte si erano vissute ore di ansia per il rischio di esondazione del Savio.

A cura di Carlo Raggi