Un tesoro sotto i piedi. A Porta Adriana pavimento in mosaico: "Il mio un gesto punk"

Dare un nuovo pavimento a una città che non ha più il suo "come gesto profondamente punk". È questa l’idea da cui muove ‘Il Pavimento’ di Nicola Montalbini, un tappeto di mosaico di oltre 50 mq, calpestabile, inaugurato venerdì sera davanti a tanti cittadini a Porta Adriana. "Ravenna – ha raccontato l’artista – ha perso il suo elemento naturale: la melma, l’acqua, che a un certo punto è stata interrata. Negli ultimi tempi, però, l’acqua ha fatto dei capricci, due anni fa si è alzata anche nel complesso di Santa Croce e ci ha fatto vedere i veri colori della città. Interrando l’acqua, sono sprofondati anche i pavimenti e così li abbiamo persi, noi camminiamo su tanti strati e quello originale è sepolto, inabissato. Tutto questo mi ha fatto venire voglia di realizzare un pavimento per la città che ha perso il suo, un gesto punk perché significa conficcare idealmente le mani dentro agli abissi di questo luogo". Ad animare il mosaico sono tante figure "rapinate" non solo dai mosaici ravennati, ma da quelli di tutto il bacino del Mediterraneo, perché "mi sono ispirato a un’epoca in cui il mosaico era la lingua di una fetta molto grande di globo terracqueo. Così come il latino era la lingua di tutti, si usava anche una stessa lingua materiale, cioè il mosaico". E così ecco la sirena Elettra ispirata al tritone in mosaico della cattedrale di Pesaro, il pavone della Basilica della Ca’ Bianca di Classe con la testa ricucita, Tyche, la testa della Dea Fortuna rinvenuta a Classe e un verme palagio, enorme verme dalla testa coronata ‘rubato’ dalla Basilica di Aquileia. Proprio da una pantera trafitta in mosaico proveniente da Aquileia (Friuli) in restauro nel laboratorio di Marco Santi del Gruppo Mosaicisti, Montalbini ha iniziato a pensare l’opera.

"Aquileia ha ancora i suoi pavimenti e così, muovendomi tra le due città – ha spiegato –, ho sentito un certo senso di completezza e ho capito che volevo fare un pavimento per Ravenna". Ma ‘Il Pavimento’ affonda le sue radici anche nell’infanzia dell’artista e nella storia della città, "luogo con cui ho un dialogo intimo e profondo fin da bambino". E infatti tra i personaggi rappresentati c’è anche nonno Mario, noto gelataio che amava i gatti e che nel Dopoguerra, durante la ricostruzione della Basilica di San Giovanni Evangelista ha murato un biglietto con il suo nome all’interno del campanile. Rispetto ai mosaici greco-romani, poi, il mosaico di Montalbini non ha un centro, un "émblema", ma al centro c’è una striscia neutra. "È un atto politico: è come dire che la vita sta ai margini. Ho scelto di fare un mosaico ai margini del centro storico, in luogo che però è anche il suo ingresso principale. Così come Ravenna che è stata il centro del mondo, ma allo stesso tempo era anche il margine di quel mondo. Più si va verso i bordi e più le figure sono piccole, ma più sono piccole più sono significative perché diventano dei talismani".

Il tappeto musivo di Porta Adriana è anche un’opera corale, che ha visto la partecipazione del gruppo Mosaicisti, degli allievi della scuola di Mosaico dell’Accademia delle Belle Arti di Ravenna e dell’associazione Marte. "Il mosaico, per come lo intendo io, non si fa da soli. In questo tappeto musivo ci sono le intenzioni, il sudore, la fatica, l’organizzazione, la generosità, il dolore, l’attesa di tutte le persone che hanno permesso di realizzarlo". ‘Il Pavimento’ di Nicola Montalbini resterà a Porta Adriana fino al 18 gennaio, data in cui si concluderà la Biennale di Mosaico contemporaneo. "Vi invito a osservarlo. Io starò qui come una guida turistica, che è anche la professione che esercito, e sarò ben lieto di raccontarvi chi sono queste figure che calpesterete".

Lucia Bonatesta