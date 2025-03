Alle 17.30 di oggi, presso la Bottega Bertaccini di Faenza, Paolo Campana presenta il suo nuovo libro ’Nero di inchiostro – Ermenegildo Servadei un tipografo socialista a Brisighella’

Campana è un autore che si è guadagnato un suo piccolo spazio fra i ricercatori della storia della stampa e della tipografia. Il suo libro precedente, Con ogni diligenza corretto e stampato - Stampatori, librai e cartari a Faenza dal XV al XVIII secolo’ (Polaris Editore), pur nella sua ristretta localizzazione (Faenza e il suo territorio), è diventato un punto di riferimento per gli studiosi del settore ed è presente in numerosi musei e biblioteche in Italia e all’estero.

Ad accompagnare l’autore nell’incontro, saranno presenti Guido Mondini, direttore del periodico ’Voce Amica della Val di Lamone’, e Gianfranco Miro Gori, poeta e scrittore, autore tra gli altri del fortunato libro ’Ceppo e mannaia - Anarchici e rivoluzionari romagnoli nel mondo’ (Edizioni Interno 4).