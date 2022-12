Un torneo fra i rioni a suon di bisò

Nonostante fosse estate, quella del 1964, in Comune a Faenza c’era chi pensava cosa organizzare per il 31 dicembre, in piazza. Erano i tempi in cui le feste di fine anno cominciavano a uscire dalle ‘sale da ballo’ per approdare a luoghi pubblici, a luoghi di socializzazione come le piazze. E l’idea fu di Alteo Dolcini, segretario generale: fu lui, sull’onda del Palio, a ‘inventare’ la Nott de Bisò, vero e proprio ‘torneo’ fra i rioni per il miglior vino brulè, il bisò, da bersi nei gotti in ceramica con gli stemmi rionali. E a mezzanotte, il rogo del Niballo, metafora di tutti i guai.

A cura di Carlo Raggi