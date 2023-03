Un tour virtuale, alla scoperta del Pavaglione

Quando dalla Biblioteca Trisi è stato proposto di partecipare al progetto regionale ‘Io amo i Beni Culturali’, le classi terza A, C e F della scuola secondaria di primo grado ‘Francesco Baracca’ di Lugo, non hanno perso tempo. Un grosso ed entusiasta ‘sì’ si è innalzato e subito i nostri insegnanti si sono dati da fare per creare qualcosa di avvincente per suscitare l’interesse dei ragazzi di oggi per la storia della loro città.

L’obiettivo era apprendere a fondo la storia del nostro amato Pavaglione, attraverso attività di gruppo di ricerca, studio, progettazione, creatività, manualità. Il percorso si è articolato in più fasi: lo studio di documenti originali sulla storia del quadriportico messi a disposizioni dalla Biblioteca Trisi e dall’Archivio Storico di Lugo (guidata dagli insegnanti di lettere), lo studio di alcuni aspetti strutturali e architettonici (guidati dalle insegnanti di tecnologia).

Durante la realizzazione di questo progetto ci siamo avvalsi anche del prezioso aiuto di Andrea Bernabini, esperto in comunicazione virtuale, il quale ci ha guidato all’apprendimento di alcune tecniche fotografiche fondamentali per poter effettuare riprese e immagini di buon livello.

Grazie alle foto scattate e all’aiuto dell’esperto, siamo riusciti a creare un virtual tour, visitabile tramite un link (https:websit.labassaromagna.itPavVT) che potete trovare nella pagina web della Biblioteca Trisi.

Il tour virtuale offre la possibilità a chiunque, ovunque si trovi, di visitare questo importantissimo monumento lughese, scoprendone ogni suo angolo, ogni dettaglio, che può sembrare una piccolezza ma ha alle spalle un’importantissima storia, come le particolari pavimentazioni fatte a strati o l’installazione dell’orologio meccanico. Per esempio abbiamo scoperto che coloro che costruirono questa pavimentazione, venivano chiamati ‘Maccarini’.

Il nome di questa professione ha segnato così tanto la storia di Lugo che è diffuso tuttora come cognome.

Il Pavaglione è uno dei simboli fondamentali di Lugo e un importante luogo di incontro per la cittadinanza.

Vi invitiamo quindi a visitare il sito web della Biblioteca Trisi dove potrete divertirvi a girovagare nel virtual tour.

Enrico Babini, 3ª C

Mattia Pasini, 3ª F

Sofia Saracino, 3ª A

Prof Silvana Capanni, Valentina Graziani,

Jessica Prati, Angelo Prestipino, Rita Vitiello

Scuola media ‘Baracca’

di Lugo