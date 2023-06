Un tratto della circonvallazione chiuso domani Ci si prepara per un cantiere previsto a breve

Prevista per la giornata di domani, lungo la circonvallazione di Faenza, la chiusura del tratto compreso tra la rotonda Donatori di Sangue e l’intersezione con la via Emilia Ponente. Nello specifico la chiusura temporanea interesserà un piccolo tratto di una delle due corsie in direzione di Imola per consentire alle ditte incaricate dei lavori di scaricare i materiali legati all’opera di consolidamento del muro della sottostante via Graziola. Si tratta di un intervento preventivato già mesi fa e quindi slegato dall’alluvione, come fanno sapere da Palazzo Manfredi. I lavori prenderanno il via nel giro di poco tempo.