Un treno su cinque sulla Bologna-Rimini ha dei ritardi

Scrivo in occasione dell’ennesimo guasto sulla linea Ravenna-Castel Bolognese (evenienza ormai pluriquotidiana come ben sanno i pendolari) nei pressi di Lugo, con ritardo di circa un’ora in piena fascia oraria pendolare. Il risultato? Zero euro di rimborso (occorre un biglietto da almeno 16 euro per rivedere qualche spicciolo da Trenitalia-Tper) e centinaia di persone costrette a fare tardi al lavoro e a scuola.

Ho approfittato della sosta forzataper controllare i dati ufficiali e risulta che tra gennaio e giugno ben un treno su cinque sulla tratta Bologna-Rimini via Ravenna abbia incontrato ritardi, mentre ben il 10% dei treni sono stati soppressi. In ogni caso, vi invito a verificare i dati personalmente sul sito fer.it nella sezione monitoraggio.

In entrambe le categorie di puntualità e regolarità la tratta è di gran lunga la peggiore della regione, con l’eccezione solo di linee direttamente danneggiate e chiuse per alluvione per lunghi periodi quali LavezzolaLugo e FaenzaMarradi. Ricordo che i treni diretti tra Bologna e Rimini via Ravenna sono stati soppressi solo per pochi giorni (mi pare 45 al massimo) in occasione dell’alluvione, che pertanto non ha avuto un impatto significativo sulla puntualità e regolarità nell’ arco di sei mesi. In ogni caso, anche escludendo i dati di maggio la puntualità rimane invariata attorno all 80%.

Ricordo che il target di puntualita della regione dovrebbe essere superiore al 90%, con soppressioni inferiori al 2% (cito a memoria). In rapporto al numero di passeggeri trasportati, in regione la direttrice Ravenna-Bologna è senza dubbio quella che apporta maggiori disagi al maggior numero di persone.

Il silenzio della giunta comunale e soprattutto regionale, responsabile di questi vergognosi servizi, è sconsolante: si continua a viaggiare su una linea con tecnologia del 1860, intasata di merci, con guasti pluriquotidiani, e le autorità si permettono anche di pontificare sulla presunta svolta green. Finché non vi sarà un servizio ferroviario decente, questa città continuerà a essere periferica, marginale e perennemente al traino dell’asse dell’asse della via Emilia.

Filippo Tomasi