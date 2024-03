Un viaggio alla scoperta dei mosaici

Una mostra diversa dal solito. Ma non per questo meno affascinante. Sabato scorso presso lo spazio espositivo Pallavicini 22 Art Gallery di Ravenna è stata inaugurata l’esposizione ’Un viaggio nel passato’, dedicata alla scoperta dei mosaici, con opere realizzate dagli alunni della seconda media dell’Istituto Paritario San Vincenzo De’ Paoli di Ravenna coordinata dalla professoressa Letizia Sirtoli con Luca Barberini e Arianna Gallo. Il tutto grazie alle tessere musive messe a disposizione da Sicis.

"Come Scuola San Vincenzo de’ Paoli – hanno spiegato i dirigenti – , abbiamo pensato di organizzare un laboratorio per la realizzazione di 10 tavole, da parte della classe 2a media, avvalendoci della preziosa consulenza di due nostri genitori titolari dell’ Atelier Kokomosaico e con il materiale messo a disposizione dall’Azienda Sicis. Dopo una visita a Sant’Apollinare Nuovo, trasformata intelligentemente in gioco dai docenti, e una incursione nell’Atelier di kokomosaico, i ragazzi si sono messi all’opera, realizzando prima i disegni e successivamente le tavole".

L’inaugurazione della mostra è stata preceduta dalla esibizione di tre allieve del corso di musica della stessa scuola, tenuto dal professor Matteo Ramon Arevalos.

L’esposizione, inserita nel progetto “Carp per le scuole” organizzata da Carp in collaborazione con lo Spazio Espositivo Pallavicini 22 Art Gallery, con l’ Archivio Collezione Ghigi-Pagnani, con l’Istituto Paritario San Vincenzo De’ Paoli e con l’Atelier Koko Mosaico, sarà aperta anche oggi negli orari 10.30-12.30 e 14.30-16.30. La mostra è patrocinata dal Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura e Scuola, dall’ Accademia di Belle Arti di Ravenna e dall’ Autorità di Sistema portuale.