Un viaggio blues nel tempo

Un viaggio nello spazio e nel tempo tra mississippi e anni della grande depressione alla scoperta degli anonimi songsters e bluesmen che hanno contribuito alla nascita della musica del “secolo dell’ansia”...o del “secolo del Blues”. È il viaggio tra country e Delta blues proposto dagli ‘Hooverville Entertainers’, che si esibiranno questa sera alle 21.30 al Mama’s club di via San Mama 75. Il gruppo – formato da Fabiano Sportelli alla chitarra western, resofonica tricone in D, resofonica single cone in G e voce, Tony Giallella ad armoniche e voce, Gabri Laghi a contrabbasso e voce e Marco Bartolini a washboard, cucchiai e percussioni varie – presenteranno un repertorio dagli anni ’20 ai primissimi anni ’40, tutto rigorosamente acustico, tra Fred McDowell, Leadbelly, Bob Johnson, Blind Willie Mctell, Muddy Waters.

Ingresso 12 euro. Info. 331.9118800.