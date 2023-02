"Un viaggio lungo, c’erano porti più vicini"

Ieri sera alle 18.30 la nave Ocean Viking con 84 profughi a bordo diretti verso Ravenna, si trovava al largo tra Sicilia a Calabria. Viaggia a 9,2 nodi di velocità (circa 17 km orari). È un film già visto negli ultimi giorni del dicembre scorso, la variante è che allora c’erano 113 migranti ammassati nella nave. Dovrà navigare per 4 giorni per arrivare al terminal crociere di Ravenna sabato 18 febbraio. Ammesso che il meteo non cambi improvvisamente.

Nel primo pomeriggio di ieri ci siamo messi in contatto con la Ocean Viking. Con noi parla Filippo, infermiere e soccorritore a bordo della nave dell’organizzazione non governativa Sos Meditteranee. "Ieri mattina (martedì, ndr) – spiega Filippo - abbiamo effettuato un salvataggio di 84 persone, tra di loro 58 minori non accompagnati, alla deriva su di un gommone in zona Sar libica". Per molti di loro le condizioni sono drammatiche. "Ci sono persone a bordo che presentano sindromi post traumatiche, apatia, fatica e chiusura psicologica dovuti al lungo periodo passato in Libia, denunciando al personale medico casi di tortura e di violenza". È la stessa situazione denunciata il 31 dicembre dai profughi sbarcati al terminal crociere di Porto Corsini. "Nei campi di prigionia in Libia – dissero ai medici che portarono le prime cure – le donne sono state violentate, gli uomini torturati". Nelle parole di Filippo c’è una vena polemica. "Siamo cosi da martedì in viaggio verso il porto di Ravenna, distante 1500 km dalla zona del salvataggio. Impiegheremo 4 giorni per arrivare a destinazione, prolungando senza motivo la sofferenza delle persone a bordo, quando in Italia ci sono altri porti più vicini che avrebbero potuto accoglierci".

Martedì mattina sono stati trovati dalla Ocean Viking "su un gommone stracarico, in acque internazionali al largo della Libia. SosMedItalia e Ifrc si stanno occupando dei naufraghi che soffrono di disidratazione e ipotermia", hanno fatto sapere dalla Ong. Come sottolineato, degli 84 migranti 58 sono minori non accompagnati, e hanno tra i 14 e i 17 anni, mentre gli altri 26 hanno tra i 18 e i 50 anni. La maggior parte di loro (70) proviene dal Gambia.

Subito dopo l’arrivo, poi, i migranti saranno dislocati secondo un piano di ripartizione regionale e nazionale. Intanto, si sta anche verificando con la Prefettura di Bologna l’eventuale possibilità di accoglienza, anche parziale, nella regione Emilia-Romagna dei naufraghi, tutti uomini adulti, mentre per i minori verrà richiesta la ridistribuzione a livello nazionale a cura del Ministero dell’Interno.

lo. tazz.