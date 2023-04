Un viaggio nel passato all’Antico porto di Classe

La Fondazione RavennAntica è pronta ad accogliere i i turisti. Ha appena riaperto l’Antico Porto di Classe, considerato uno dei principali scali portuali del mondo romano e bizantino, al centro di rilevantissimi traffici con l’Oriente, l’Antico Porto è un sito archeologico a cielo aperto, il cui percorso si snoda lungo i resti dei magazzini portuali, consentendo ai visitatori di calarsi

nell’atmosfera dell’epoca. A partire da questo sito, raggiungibile anche in bicicletta grazie alla pista

ciclabile, è possibile proseguire nella visita di tutta la zona ambientale a sud di Classe, dalla pineta

del Parco 1° Maggio fino ad arrivare all’Ortazzo e all’Ortazzino. In centro sono visitabili la Domus dei Tappeti di Pietra, costituita da 14 ambienti pavimentati con mosaici policromi appartenenti ad un edificio bizantino del V-VI secolo d. C., al quale si accede attraverso la settecentesca Chiesa di Santa Eufemia, e il Tamo Mosaico, situato nella trecentesca chiesa di San Nicolò. Per orari, informazioni e prenotazioni: tel. 320-9539916, [email protected]

www.ravennantica.it