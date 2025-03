Un viaggio nel tempo tra falò e scuole rurali

Dimenticate internet, tablet e lavagne interattive. In questi giorni entrare nella Galleria della Molinella significa immergersi in un’epoca lontana, dove la scuola era fatta di quaderni scritti con il pennino, banchi di legno con il foro per il calamaio e lavagne annerite dai gessetti. A offrire questo viaggio nel tempo è l’associazione Il Lavoro dei Contadini, che ha allestito una mostra in occasione dell’edizione 2025 dei Lòm a Mêrz – i ’lumi a marzo’ –, l’antica tradizione contadina che celebra l’arrivo della primavera con i grandi falò accesi nelle aie. La mostra ’A scuola attraverso i campi – Elogio ai figli dei contadini’ è una finestra aperta su un mondo che sembra lontanissimo, ma che fino a pochi decenni fa era la realtà quotidiana di molti bambini. Alle pareti, documenti e fotografie raccontano la vita scolastica di un tempo, mentre gli oggetti esposti – cartelle in cartone, porta-pranzo di latta, libri ingialliti – fanno rivivere le atmosfere delle scuole rurali.

L’iniziativa ha suscitato grande entusiasmo e curiosita tra i piccoli visitatori: le scolaresche delle elementari, accompagnate dalle insegnanti, hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con le esperienze dei loro coetanei di 70-80 anni fa. Bambini che, a differenza di oggi, dovevano percorrere chilometri a piedi tra i campi per raggiungere la scuola, spesso sfidando il freddo invernale o il caldo estivo. Pur essendo cresciuti con smartphone e videogiochi, i più piccoli per qualche ora si sono lasciati affascinare dal mondo dei loro bisnonni.

Domani è l’ultimo giorno utile per visitare la mostra, che si inserisce nel più ampio contesto dei ’Lòm a Mêrz’, la rassegna che ogni anno riporta in vita le antiche usanze contadine della Romagna. La tradizione dei falò di marzo affonda le radici nei rituali pagani legati alla fertilità della terra e alla ciclicità delle stagioni. Accendere i Lòm significava bruciare simbolicamente le negatività dell’inverno e propiziare un raccolto abbondante per la stagione a venire. Oggi questa antica pratica è stata riscoperta e trasformata in un evento culturale e turistico diffuso, con oltre 40 appuntamenti in programma dal 26 febbraio al 3 marzo in tutta la Romagna.

Tra gli eventi più attesi, oggi alla Torre di Oriolo si terrà il tradizionale falò propiziatorio. La giornata prevede una parata storica alle 11, un punto ristoro con specialità romagnole dalle 12 alle 20.30 e attività culturali nel pomeriggio. Non mancheranno visite guidate alla Torre. Nel pomeriggio si terranno spettacoli di musica e balli folkloristici accompagnati da letture di racconti contadini. Per i più piccoli ci saranno laboratori didattici dedicati alla vita rurale. Il tutto sarà arricchito dalla presenza di artigiani locali che esporranno e dimostreranno antiche tecniche di lavorazione, come la tessitura e la ceramica. L’evento si concluderà al tramonto con l’accensione del grande falò, simbolo di rinascita e buon auspicio.