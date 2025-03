Un viaggio nella musica indie. È il Museo digitale di Audiocoop

A Faenza nasce il Museo digitale della musica indipendente, primo progetto di questo tipo in Italia. Realizzato grazie al supporto del Ministero della Cultura e dell’Unione Europea attraverso il bando Pnrr-Tocc, il museo è un’iniziativa di AudioCoop in collaborazione con un team di esperti guidato dal project manager Giacomo Cascone. "Un viaggio digitale attraverso trent’anni di musica indipendente – spiega il patron del Mei e di Audiocoop Giordano Sangiorgi –. Il museo, concepito come un ambiente virtuale 3D, prende ispirazione dalla suggestiva piazza del Popolo di Faenza, cuore storico del Meeting delle Etichette Indipendenti. Da qui si diramano stanze tematiche che custodiscono manifesti, videoclip, copertine e materiali storici di artisti e band che hanno segnato il panorama musicale indipendente dal 1995 al 2024. Un’innovativa modalità per preservare e condividere il ricco patrimonio culturale legato al Mei e alla scena indipendente italiana".

"Un’esperienza immersiva – prosegue Sangiorgi – per tutte le generazioni, fra tradizione e innovazione: il Museo offre agli utenti un’esperienza interattiva attraverso la formula della gamification. La piattaforma rappresenta un modo unico per raccontare l’evoluzione della musica indipendente, rendendola accessibile a chiunque, ovunque". Per esplorare direttamente il museo, basta visitare il link: museo digitale su Spatial.io. Inoltre, è possibile consultare la collezione Nft delle opere esposte, suddivise per anno, tipologia e artisti, su OpenSea. L’iniziativa nasce soprattutto per celebrare i trent’anni del Mei, nato nel 1997 come evoluzione del Festival delle autoproduzioni, tenutosi nel 1995 e nel 1996. "L’idea prende spunto dall’attualità – entrano nel dettaglio dal Mei –: dal rischio cioè che si perda la memoria di un racconto importante, quello delle realtà musicali indipendenti italiane che da oltre 30 anni lavorano incessantemente alla scoperta di nuovo sound, nuovi testi e nuovi artisti che rinnovano il mercato musicale. In un’epoca di frammentata digitalizzazione, di uno schiacciamento dell’informazione mainstream è facile ci si dimentichi di questo ricco movimento composto nel tempo da migliaia di operatori, etichette discografiche, artisti e dai tanti protagonisti di tutta la filiera, ricordando solo coloro – e sono comunque tanti – che dall’underground sono arrivati al successo. L’obiettivo di sviluppo e’ di diventare nel tempo il contenitore di tutte queste ricche realtà che sono state capaci di raccontare pionieristicamente i nuovi tempi musicali, anticipando mode, suoni, generi, stili e mantenendo il paese dal punto di vista musicale ad un alto tasso di proposta musicale di qualità e contribuendo in maniera significativa alla diversità e pluralità della proposta musicale, senza appiattirla su un unico genere commerciale".