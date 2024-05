Un viaggio senza l’aeroplano. Alla scoperta di nuove culture

Vi siete mai chiesti come sarebbe vivere al di là dell’Europa? Sicuramente vi sarà capitato. ‘Vite ad altre latitudini’: ecco come abbiamo visitato la Cina e il Senegal senza aver bisogno di viaggiare in aereo. Grazie a questo progetto, abbiamo avuto la fortuna di scoprire culture e tradizioni di altri Paesi, attraverso la testimonianza di due ragazzi che abbiamo incontrato: Paola Bianchi, che ha vissuto per alcuni mesi tra Pechino e Shanghai e Moussa N’Diaye, nato e cresciuto nella periferia di Dakar in Senegal, e che, in seguito, si è trasferito per alcuni anni qui in Italia, nella provincia di Ravenna. Attraverso le loro parole, i loro racconti e gli oggetti che ci hanno portato in classe, abbiamo capito la bellezza di questi mondi così lontani da noi.

Paola ci ha raccontato che è stata attratta, fin da piccola, dall’Oriente ed è andata in Cina per la prima volta durante i suoi studi, per circa 3 mesi, per poi tornare e rimanere lì per altri 6 mesi. La cosa che le manca di più quando è qui in Italia è la varietà della cucina, l’alto tasso di popolazione, la convivialità, le città molto moderne, la cultura e, in generale, il modo di vivere.

Moussa, poi, ci ha letteralmente catapultato in Africa parlandoci delle tradizioni del Senegal, ma quello che ci ha colpito di più è stato come ha vissuto l’adolescenza qui in Italia. Ci ha rivelato che non ha mai avuto molte difficoltà a imparare l’italiano perché quando è arrivato aveva solamente sette anni e a quell’età era molto curioso e iperattivo, quindi ha trovato divertente imparare una nuova lingua ed è stato facile per lui, anche grazie ai suoi compagni di classe.

Oltre a questi due incontri, ne abbiamo in programma un altro a maggio con Marisol Medina, originaria di Maracaibo, che ci parlerà del Venezuela.

In conclusione, questo progetto ci ha arricchito, ci ha letteralmente fatto atterrare in altri Paesi e ci ha aperto la mente facendoci capire la diversità e la straordinarietà di ogni tipo di cultura e tradizione che abbiamo conosciuto. Infine, ci ha permesso di incontrare delle persone in carne e ossa che, attraverso i loro racconti, ci hanno mostrato uno stile di vita diverso dal nostro e ci hanno fatto assaporare le vite ad altre latitudini geografiche.

Danya Atti, Nicole Martelli, Margherita Massarenti, Chiara Monti, Alessia Sbarbati, Giulia Loredana Tabac, Nicole Giulia Tugurlan

con la partecipazione di Sofian Saadouni, Stefano Vastano e Filippo Venieri

Scuola media ‘Pellico’

di Voltana

Professoressa Silvia Di Pietro