Un video per i 30 anni del Centro antiviolenza

Per chi vorrà entrare in contatto con il Centro antiviolenza e con la sua attività appuntamento oggi alle 15 dove le Associazioni Linea Rosa e 8 marzo donne di Porto Fuori organizzano l’evento ’D’amore non si muore’ presso la Sala Hof di Porto Fuori – via Staggi 4. Il programma prevede la proiezione del video “Una sottile linea rosa” docu film di Gerardo Lamattina e Monica Vodarich prodotto per il trentennale del Centro antiviolenza. A seguire lettura di monologhi tratti da “Ferite a morte” di Serena Dandini a cura di Elisabetta Rivalta, Carmen Nardi e Enrica Gemignani. Al termine merenda.