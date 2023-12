Un violoncello del 1926 per Antonio Cortesi

Al dodicesimo appuntamento di “Rossini Open” in programma questa sera alle 20.30 all’Oratorio di Sant’Onofrio (Largo Calderoli 3) protagonisti saranno il violoncellista lughese Antonio Cortesi e il suo prezioso strumento costruito nel 1926 dal liutaio santagatese Custode Marcucci, detto Urlòn (1864-1951), in gentile concessione dalla Fondazione Rossini di Lugo. Non sarà un concerto come un altro, ma un vero e proprio evento che vedrà il giovane

artista impegnato in un programma molto particolare dal titolo “A Delicate Revolution” che nel prossimo marzo 2024 uscirà in formato compact disc, dopoalcune uscite in anteprima sulla rete (in particolare il brano Respiri. Una “rivoluzione delicata” che vede l’eclettico violoncellista lughese alle prese con celebri pagine per violoncello solo di Johann Sebastian Bach (le Suite), Domenico Gabrielli (Ricercare n. 1) Max Richter (Monologue) e Dmitri Kabalevsky (Lied& March) alternate a sue stesse composizioni-improvvisazioni (Sleeping together, Be still alive, I remember,

Una parola unica).

Diplomato in violoncello e musica da camera, Antonio Cortesi ha intrapreso una carriera variegata e fuori dagli schemi. Si è formato prima in Italia e poi in Inghilterra, Olanda e Spagna. Appassionato di social media e mondo digitale, ha creato una community vivace di appassionati di musica e usa i suoi canali per condividere il suo personale approccio, supportato da brand del settore come Gewa, Concarbo e Coruss. Ha collaborato con artisti come Chet Faker, Luca Longobardi e Emiliano Blangero. Info e prenotazioni: tel. 0545.299542 biglietteria@teatrorossini.it; vivaticket.com e presso i punti vendita vivaticket. Sera di spettacolo: biglietteria dalle ore 19.30 presso la sede del concerto.