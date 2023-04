Un voltanese dirige l’orchestra del Petruzzelli

"Per la nostra piccola ma intraprendente comunità, l’aver appreso che un nostro concittadino ricoprirà questo prestigioso incarico, non può che essere motivo di grandissimo orgoglio. A nome della cittadinanza voglio porgergli le più vive e sincere congratulazioni augurandomi che, come peraltro già avvenuto alcuni anni fa, possiamo avere l’onore di ospitarlo qui in paese per tributargli meritatissimi festeggiamenti e, perché no, assistere ad una sua esibizione". Così Valeria Monti, presidente della Consulta di Voltana-Ciribella-Chiesanuova, commenta la nomina del talentuoso musicista originario di Voltana, Stefano Montanari, a nuovo direttore stabile dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari. Annuncio che è stato dato venerdì alla presenza dello stesso maestro e del sovrintendente della Fondazione Teatro Petruzzelli, Massimo Biscardi. Dopo aver diretto l’apertura della stagione 2023 con il Barbiere di Siviglia e, a febbraio, la Nona sinfonia di Mahler, la sua esperienza presso lo storico teatro – inaugurato nel 1903, distrutto da un incendio doloso nel 1991 e poi ricostruito e tornato nel 2009 agli antichi splendori – avrà ufficialmente inizio a gennaio 2024 e proseguirà per tre anni.

Classe 1969, originario di Voltana (frazione alla quale è ancora affettivamente molto legato e in cui abitano i genitori Maria ed Ausano ed in cui hanno risieduto le due sorelle Barbara e Valeria, anch’esse musiciste) e bergamasco di adozione (vive a Nembro con la moglie Stefania Trovesi, violinista), Stefano Montanari si è diplomato in violino e pianoforte con il massimo dei voti e in musica da camera con Pier Narciso Masi all’Accademia Musicale di Firenze, studiando inoltre con Carlo Chiarappa al Conservatorio di Lugano. Dal 1995 al 2012 è stato primo violino concertatore e direttore dell’Accademia Bizantina di Ravenna, ensemble specializzato in musica antica, con cui ha effettuato tournée in tutto il mondo. È direttore musicale dell’ensemble barocco ‘I Bollenti Spiriti’ di Lione ed è ospite regolare di importanti teatri e istituzioni musicali, tra cui La Fenice di Venezia, Opera di Roma, Festival Donizetti di Bergamo, Opéra de Lyon, Arena di Verona, Maggio Musicale Fiorentino, Bayerische Staatsoper di Monaco, Royal Opera House di Londra e altri, tra cui il

Ravenna Festival.

"Abbiamo un direttore vero – ha dichiarato il sovrintendente Massimo Biscardi – che ci contagerà con il suo entusiasmo. La scelta è stata condivisa con i professori dell’orchestra. Si tratta di un bel colpo per il Petruzzelli. La sua musica parte dal barocco, noi ci stiamo specializzando in quella contemporanea, che interessa anche lui".

Il neo direttore ha spiegato che esplorerà "un po’ tutti i repertori: dal melodramma italiano a quello tedesco, fino ai programmi sinfonici classici e anche barocchi, visto che comunque una certa estrazione ‘barocca’ ce l’ho. Parlando un mesetto fa con tutti i musicisti dell’Orchestra del Petruzzelli, è emerso che l’obiettivo principale è creare un’identità". La speranza è di fare "cose belle e difficili, che possano stimolare sia noi sia il pubblico. Magari attraverso sinfonie di autori particolari, ma poco conosciuti".

Luigi Scardovi