Un weekend alla Rocca. Come nel medioevo

Arcieri, cavalieri ed esercitazioni marziali, giostre e dimostrazioni, antichi mestieri, botteghe artigiane, mercati e spettacoli itineranti trasformeranno la Rocca in un borgo medievale del quindicesimo secolo. Sabato e domenica, dalle 10 alle 18, andrà in scena la nona edizione della rievocazione storica ‘La Rocca Brancaleone al tempo della Repubblica di Venezia’.

"La Rocca – spiega Rita Rambelli, presidente dell’associazione Amata Brancaleone – era un piccolo mondo autonomo, concepito per essere autosufficiente in caso di assedio. Quindi non c’erano solo cavalieri deputati alla difesa, ma anche gli antichi mestieri come un vero e proprio borgo. È quello che è successo alla fine, quando fu assediata nel 1512 per mesi, finché i veneziani non si arresero. Da allora la Rocca è rimasta sostanzialmente una miniera di mattoni per tutto ciò che è stato costruito dopo, compreso il ponte Nuovo. Oggi, mentre sono in corso anche i lavori per la nuova arena, il nostro obiettivo è ancor di più quello di valorizzarla".

Tante anche le attività pensate per i più piccoli: giochi medievali, la Giostra del Saracino in miniatura, che permetterà ai partecipanti di ricevere l’attestato di cavaliere o cavallerizza, visite guidate alla scoperta delle torri della rocca e attività equestri con tre cavalli. Per ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni, invece, è indetto il concorso di scrittura creativa dal tema ’Giovani reporter alla Rocca Brancaleone’. Sabato alle 20, poi, sarà la volta la cena medievale nel campo degli armati a cura dello chef Marco Luongo (ristorante Fulèr) e dell’associazione Flos Ferri Aps. Infine, domenica alle 11 ci sarà la conversazione con Paola Novara e Riccardo Colombo su tre ricerche dedicate alla Ravenna medievale.

"In questi nove anni abbiamo dato vita, grazie alla collaborazione delle principali associazioni storiche, all’unica rievocazione di Ravenna. Ciascuno ha sempre contribuito facendosi carico delle proprie spese. L’anno prossimo, però, la manifestazione compirà 10 anni: questo ci permetterà di entrare nelle rievocazioni che possono essere finanziate anche dalla Regione Emilia-Romagna. Sarebbe per noi uno strumento fondamentale per consolidarci", conclude Rambelli.

