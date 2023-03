Un weekend di prevenzione ai tumori

Il mondo del volontariato, della medicina, della scuola e dello sport si uniscono domenica prossima per una mattinata all’insegna della prevenzione dei tumori. Dalle 9 alle 14 piazza del Popolo sarà teatro di un’iniziativa dello Ior che rimetterà al centro la sensibilizzazione su sani e corretti stili di vita per minimizzare il più possibile il rischio di sviluppare neoplasie, focalizzandosi in special modo su due elementi assolutamente fondamentali come l’attività fisica e l’alimentazione. Dal punto di vista del movimento, infatti, è stato dimostrato l’esercizio regolare sia un vero e proprio “farmaco”, che migliora la qualità e l’aspettativa di vita. L’attività fisica svolta prima della diagnosi è risultata incisiva in quanto vi sono prove emergenti della riduzione del rischio di mortalità cancro specifica per i tumori al seno, al colon-retto, prostata, del fegato, del polmone, ematologici, esofago e dello stomaco. Discorso simile per una corretta alimentazione: è dimostrato come circa un terzo dei tumori possa essere evitate semplicemente tramite scelte maggiormente consapevoli a tavola".

Per far pervenire alla cittadinanza questi dati e dare informazioni pratiche a chiunque su come migliorare la propria qualità di vita i volontari dell’Istituto Oncologico Romagnolo saranno in piazza del Popolo insieme agli studenti della nuova Facoltà di Medicina. Accanto a loro anche i bambini, gli insegnanti e i genitori della scuola elementare ‘Mordani’, che proporranno le uova di cioccolato Ior con i disegni realizzati proprio dagli scolari a tema pasquale in cambio di offerte da destinare alla ricerca scientifica oncologica: in particolare ogni contributo sarà indirizzato al sostegno dei progetti portati avanti presso l’IRST IRCCS di Meldola sull’immunoterapia. Sabato, dalle 9.30 alle 12.l30, a Casa Matha (piazza Andrea Costa 3), è in programma il convegno ’L’importanza delle cure palliative nella medicina moderna’, assemblea pensata anzitutto per gli studenti di Medicina della città bizantina. Ad aprire i lavori sarà il dottor Marco Maltoni, direttore del Servizo Cure Palliative Ausl Romagna, poi la dottoressa Cristina Pittureri, il dottor Stefano Tamberi, il dottor Luigi Montanari e la dottoressa Sara Ori.