Un workshop di armocromia domenica 1 ottobre

FORMart, Ente di Formazione del sistema Confartigianato, organizza presso la sua sede operativa di Ravenna un workshop di armocromia che si terrà domenica 1° ottobre prossimo. Il percorso

formativo è di 6 ore, al termine del quale ai partecipanti sarà rilasciato Attestato di frequenza da

Obiettivo Bellezza by FORMart, academy di riferimento in Emilia-Romagna per l’estetica e

l’acconciatura.

Per maggiori dettagli ed informazioni su programma, costi ed iscrizione, è possibile consultare il

sito www.confartigianato.ra.it oppure contattare la sede di FORMart in Viale Newton 78 a

Ravenna, tel. 0544.479811 - [email protected].