Un workshop teatrale condotto da Alessandro Braga

L’associazione culturale Capit, in collaborazione con il progetto Kantieriteatrali dell’attore e regista Alessandro Braga (nella foto) presenta ’Mi svelo’, un workshop teatrale dedicato a tutti, anche a coloro che non hanno esperienza, dai diciotto anni in su. Gli incontri, tre in totale, partiranno stasera alle 20.45 e si terranno nella sede del Piccolo Teatro di Ravenna a San Bartolo (via Cella 261).

Si parteciperà attivamente a una serie di esercizi tra rilassamento e risveglio muscolare, recitazione e dizione, tra giochi di memoria e concentrazione, cercando armonia con i compagni di gruppo, ritrovando l’equilibrio perso nei mesi estivi. Un utile ripasso per i teatranti, un input per chi desidera provare un’esperienza teatrale o semplicemente per chi vuole aumentare la propria crescita personale. Per informazioni e iscrizioni: associazione Capit Ravenna, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.45.

Per info, telefono: 0544-591715, sito internet: www.capitra.it (alla voce Corsi/KantieriTeatrali), e-mail: info@capitra.it