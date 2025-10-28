Una App gratuita e un videogioco. Il Museo delle ceramiche diventa 4.0

Tour virtuali, guide multilingue, e accessibilità a trecentosessanta gradi. Questa l’ultima frontiera della digitalizzazione che ha abbracciato il Museo internazionale delle ceramiche di Faenza. Nella giornata di ieri è stata infatti presentata l’app ‘Mic Faenza’, sviluppata da Mango Mobile che "permette di accedere a tour audio-guidati e testi che raccontano con un tono colloquiale la collezione del museo. I percorsi di visita, in lingua italiana e inglese, sono stati ideati per target diversi: adulti e bambini, con grande attenzione all’accessibilità", fanno sapere dal Mic. "Nella stessa app è possibile trovare approfondimenti sulle opere esposte, video con contenuti speciali e il calendario degli eventi per rimanere sempre aggiornati sulle attività del Museo". E non è tutto. Per favorire la conoscenza e il download dell’applicazione, infatti, il Mic ha lanciato una promozione che consentirà di beneficiare di un ingresso omaggio entro i successivi 12 mesi. La promozione si chiama ‘Scarica, esplora e ritorna’ e permetterà ai visitatori, come detto, di ricevere un biglietto omaggio per visitare il Mic una seconda volta, con la dovuta attenzione che merita la sua ampissima collezione.

Dalla stessa app o dal link che si trova sul sito web inoltre sarà possibile giocare a ‘Fragments- Frammenti dal Futuro’, un videogioco ludico-educativo dedicato a un target under 30 e con un focus particolare sulla fascia 14-19 anni che ha la finalità di coinvolgere il pubblico dei giovani e di portarli al museo. Il gioco, un puzzle sviluppato da Indici Opponibili "trasforma la scoperta del patrimonio artistico del Museo delle ceramiche in un’avventura digitale. Ambientato in un futuro distopico dove una nuova era glaciale ha devastato la terra e i suoi abitanti, il giocatore solo recuperando i manufatti sepolti, potrà conoscere gli antichi abitanti del pianeta e la loro cultura". In questo modo i giocatori esplorano una Faenza virtuale e desolata, risolvendo rompicapi per trovare i frammenti nascosti delle opere d’arte, ricomponendo e restaurando i frammenti che consentono di sbloccare card collezionabili le quali forniscono informazioni e curiosità storiche sulle opere. Al termine del gioco si vince un biglietto omaggio per la visita al museo. Inoltre un livello segreto accessibile solo recandosi al museo, permette di concretizzare l’esperienza virtuale e trasformarla in un’esperienza unica da vivere in presenza. Entrambe le novità, l’app e il gioco, costituiscono due passaggi del progetto ‘Mic 4.0 – Dalla digitalizzazione alla fruizione. Un ponte tra il patrimonio storico e le frontiere digitali dell’arte della ceramica’ che vede il Mic di Faenza impegnato in attività finalizzate a innovare e digitalizzare il patrimonio del museo, proponendo una fruizione dei contenuti culturali potenziata e coinvolgente.