Una barca a vela . Hansa 303 per Marinando

‘Scuola Vela Hansa 303’ è il progetto di Marinando 2.0 che UniCredit ha deciso di sostenere attraverso i fondi raccolti grazie alle carte di credito etiche di Unicredit, disponibili sia per i privati che per le imprese e che per il cliente permettono, ad ogni utilizzo, di contribuire a iniziative solidali. Grazie al loro particolare meccanismo, con il contributo della banca pari al 2 per mille di ogni spesa effettuata, si alimenta il Fondo Carta Etica. Marinando 2.0, realtà di Ravenna, nasce nel 2021 con l’obiettivo di integrare e sviluppare i percorsi sportivi iniziati dalla più storica Marinando Ravenna. L’associazione ha due anime: la prima sportiva dilettantistica-agonistica per promuovere una cultura dello sport accessibile, alla portata di tutti. La seconda a carattere sociale: lo sport della vela veicolo di obiettivi educativi e riabilitativi. Il contributo della banca ha permesso di acquistare una barca a vela Hansa 303 e accessori per consentire attività velica per persone con difficoltà.