Una barella per pazienti fino a 300 chili alla Pubblica Assistenza

Aderendo all’iniziativa sociale ‘Più vicini’, promossa da Coop Alleanza 3.0 e grazie alla solidarietà della cittadinanza, la Pubblica Assistenza Città di Lugo ha conseguito un altro importante traguardo rivolto all’acquisto di materiale sanitario di cui dotare le proprie ambulanze. Nello specifico, si tratta di una barella bariatrica che permette di spostare in sicurezza e con il minor disagio possibile anche con un peso corporeo molto importante, nella fattispecie fino a 300 chili. La barella sarà presentata pubblicamente dalla Pubblica Assistenza Città di Lugo oggi alle 10 nei pressi delle casse dell’Ipercoop in via Concordia (centro commerciale Globo). "Con la realizzazione di questo progetto – osserva la Pubblica Assistenza – assistiamo al raggiungimento dell’obiettivo di favorire chi ha bisogno di aiuto e necessita di trasporti in caso di soccorsi e trasporti sanitari, limitando il senso di disagio per coloro che, per diverse motivazioni, hanno raggiunto un peso importante. Per essere ‘Più vicini’ a chi ne ha bisogno. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito".

lu.sca.