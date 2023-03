Una borsa di studio per Franco Montanari

Si è svolta , nell’aula magna dell’istituto ‘Ginanni’, la consegna dell’annuale borsa di studio dedicata a Franco Montanari, grande esperto di turismo, scomparso nel 2014. Ogni anno, dal 2018, la borsa di studio – del valore di 500 euro – viene assegnata al miglior diplomato della classe turistica dell’Istituto per l’anno precedente. La studentessa premiata per il 2022 è Rebecca Piraccini. Alla consegna erano presenti il dirigente scolastico Fausta Labidonisia; diverse insegnanti; le classi III, IV e V del corso Turismo; le due figlie di Franco Montanari, Sara e Lisa, e l’assessore al Turismo del Comune di Ravenna, Giacomo Costantini. Al termine della premiazione, i ragazzi dell’attuale sezione V Turismo hanno presentato all’assessore il blog turistico che hanno realizzato in questi mesi, grazie al coordinamento dei vari insegnanti e in particolare al lavoro dei professori Daniela Martino e Luca Maggio. La borsa di studio in memoria di Franco Montanari è stata istituita grazie ad una donazione privata, e verrà confermata anche per il 2023.

Nella foto, da sinistra: Sara Montanari, figlia di Franco; l’assessore al Turismo del Comune di Ravenna, Giacomo Costantini; Rebecca Piraccini, la studentessa premiata; la dirigente scolastica Fausta Labidonisia