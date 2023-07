Una borsa di studio ricorda Maria Vittoria Orrù

Una borsa di studio per ricordare Maria Vittoria Orrù, giovane professionista delle risoerse umane, morta il 16 agosto 2022 a soli 44 anni. L’ha istituita la cooperativa sociale Zerocento di Faenza per ricordare la donna – dipendente della cooperativa per 14 anni – in collaborazione con il Comune di Jerzu, in Ogliastra, dove era nata. La borsa ha un valore di duemila euro e possono partecipare studentesse e studenti meritevoli che abbiano conseguito la maturità nell’anno scolastico 202223 all’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Armando Businco’ di Jerzu, dove Vittoria si era diplomata, e che siano iscritti al primo anno accademico. L’obiettivo è di sostenere la continuità negli studi universitari delle nuove generazioni, in particolare quelle appartenenti alle categorie sociali più fragili, nella terra dove Vittoria era nata. Tutti i dettagli del bando, che scade il 30 luglio, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

Accanto all’istituzione della Borsa di studio, Zerocento ha donato anche 80 libri presenti nell’archivio aziendale di Vittoria, tutti su tematiche del suo lavoro, alla biblioteca comunale di Jerzu.

"Vogliamo che il lavoro, la dedizione e la cura che Vittoria ha dedicato alla cooperativa, alla Società People di cui era Presidente e alle persone non vadano persi — dichiara Stefano Damiani, Presidente della cooperativa Zerocento. — Gli insegnamenti e il lato umano che Vittoria metteva nella sua professione sono stati negli anni fondamentali per i tanti che la ricordano con riconoscenza per ciò che ha fatto e ciò che era. Mantenere nel tempo la memoria di Vittoria è un auspicio collettivo di chiunque l’abbia conosciuta, qui a Faenza dove lavorava, a Lugo dove viveva e a Jerzu dove era nata e cresciuta. La borsa di studio e la donazione dei libri alla biblioteca sono un piccolo passo che va in questa direzione".