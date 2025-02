’Una brôta malatèja’ al Teatro comunale . Walter Chiari di Cervia

Cambio di programma per la rassegna di commedie in lingua vernacolare al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia dove, per motivi organizzativi della compagnia, l’annunciata Madunaina di Cesenatico non potrà andare in scena. L’appuntamento sarà sostituito da una commedia altrettanto divertente: ’Una

brôta malatèja’ della CDT La Rumagnola di Bagnacavallo in scena oggi alle ore 21.

La vita quotidiana di una famiglia di campagna viene scombussolata dall’arrivo di un esotico trio. Tra mucche scomparse, poeti e presenze misteriose, la storia racconta di una strana malattia e come guarirne. Biglietti: prevendite e prenotazioni (tel. 0544 975166) dalle ore 10 alle ore 13 presso gli uffici del Teatro Comunale con ingresso dal Viale della Stazione. Nella sera di spettacolo la biglietteria del Teatro apre alle ore 20. Prezzi: 7 euro.