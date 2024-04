Una camminata fino all’Arena

Si intitola ‘Una camminata nel territorio che parla’ l’iniziativa in programma domani a Cotignola con partenza alle 9 dal parco Pertini. A proporla sono gli ‘Amici del fiume Senio’ in collaborazione con l’associazione ‘Primola’. Si tratta di una camminata di 6 chilometri, fino all’Arena delle balle di paglia, per cercare ispirazioni per la ‘Rivoluzione dei Matti’ per la prossima Arena e l’anteprima di Acque e Miracoli di Tebano. "Andremo alla ricerca dei sentieri dell’Arena delle balle di paglia – spiegano gli organizzatori – e delle decine di opere d’arte nei campi. Incontreremo il cantiere ’cun e Parataj’ e la grande barca Fitzcarraldo. Poi, scendendo lungo la riva del Senio, i partecipanti visiteranno la mostra di Claudio Montini, pittore inquieto di paesaggi".

In seguito si tornerà al parco dove si potrà pranzare con le tagliatelle dei giovani che gestiscono il ristorantino prenotando a 340 0532380 o a domenicosportelli@gmail.com.