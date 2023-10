Una camminata per la pace in Medio Oriente

Domani si svolgerà una ’Camminata per la pace’. Il ritrovo è alle 17.30 nel piazzale della stazione dei treni, da dove i partecipanti raggiungeranno piazza Anita Garibaldi. L’iniziativa rientra nell’ambito della mobilitazione per chiedere la pace in Palestina e Israele. Gli organizzatori invitano a esporre unicamente bandiere della pace: ’Scenderemo in piazza per chiedere il rispetto dei diritti umani, la protezione dei civili e l’avvio di percorsi di nonviolenza e pacificazione per i popoli israeliano e palestinese”. L’iniziativa a Ravenna è promossa da varie associazioni, fra le quali ricordiamo Cgil, Comitato salviamo la Costituzione, Libertà e giustizia, Libera, Coordinamento per la democrazia costituzionale provincia di Ravenna, Comitato in difesa della Costituzione, Federconsumatori, Arci, Auser, Idee per la sinistra e molte altre ancora.