Una carrozzina per l’Auser di Lugo

Ha registrato un grande successo, sortendo gli effetti sperati, il progetto ‘Dona la magia del Natale’ dell’Auser provinciale circolo di Lugo in occasione delle recenti festività natalizie. L’associazione è infatti riuscita ad acquistare una carrozzina da passeggio, da offrire gratuitamente a coloro che ne abbiano urgente necessità, a tempo determinato. La lodevole iniziativa, partita nelle settimane prenatalizie, ha visto i volontari – rigorosamente con l’abito rosso tradizionale – consegnare a bambini, adulti e anziani i doni nel pomeriggio della Vigilia di Natale. Doni che erano stati consegnati in precedenza, concordando orari e indirizzi. Tornando alla carrozzina da passeggio, sarà offerta a chi telefona al 328 4269186, con l’augurio che l’utilizzo sia il più breve breve possibile. Si tratta quindi di un’ulteriore modalità che Auser Lugo presenta a chi si trova in situazione di disagio momentaneo, per dare risposte concrete a situazioni problematiche.