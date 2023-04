Una cena medievale aprirà la Contesa Estense

Il tempo della Contesa Estense si avvicina. E la nuova edizione riserverà una sorpresa attesa da tempo. Il 6 maggio infatti si effettuerà finalmente la cena medievale annunciata nell’ormai lontano 2020. A quell’epoca fu la pandemia a rendere impossibile organizzare l’evento assieme all’intera manifestazione. L’anno successivo, nell’ottobre del 2021, si svolse la Contesa d’Autunno, voluta per riproporre, pur senza gare, lo spirito della manifestazione e consentire agli atleti – sbandieratori, musici e tiratori – di potersi allenare. In quel caso, visto la straordinarietà dell’edizione e le restrizioni imposte, la cena saltò. Nel 2022, anno in cui la Contesa è ripresa a ritmi normali, il tentativo di organizzare la cena medievale è stato di nuovo reso vano. In quel caso, ad annullarla ci ha pensato il maltempo.

"Purtroppo non avevano individuato una sede al coperto e non potevano neppure fissarla in un’altra data dal momento che – spiega il presidente dell’Associazione Contesa Estense Città di Lugo Aps, Felice Pavan – tutta la settimana era densa di eventi". Quest’anno, finalmente, la cena si farà. "L’abbiamo organizzata nel cortile della Rocca. La salita sarà illuminata da candele e la porta di ingresso sarà presidiata da armati. E se dovesse piovere – continua Pavan – questa volta la sposteremo all’interno delle Pescherie".

Tutte le portate, ispirate ai piatti dell’epoca, saranno servite su portatine dai rionali vestiti in costumi d’epoca per il massimo effetto scenografico. Soltanto i commensali potranno usare abiti contemporanei.

La cena medievale sarà lo speciale preludio dell’intera manifestazione che si svolgerà dal 13 al 21 maggio. Il programma prevede, nel primo weekend, le gare di sbandieratori e musici, seguite dal Corteo storico in onore del Duca Borso d’Este e l’elezione della Soave Creatura in programma per il 15 maggio, festa del Patrono della città, S. Ilaro, e dal Palio della Caveja giunto alla sua edizione numero 52, che si disputerà il 21 maggio, dopo serate dedicate a conferenze e incontri in corso di definizione.

Dal 13 al 20 maggio inoltre, il Pavaglione ospiterà come sempre le osterie gestite dai singoli Rioni.

Lo scorso anno a vincere la contesa è stato il Rione Brozzi che ha trionfato anche nelle specialità di sbandieratori e musici mentre la Caveja è stata conquistata dal Rione Ghetto replicando il risultato ottenuto nel 2019.

Monia Savioli