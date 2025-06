Una certa politica specula con successo sull’immigrazione

Sono preoccupato ed addolorato anch’io, come Claudio Baldini di Fusignano, per la vicenda del consigliere comunale indagato d’ufficio per incitamento all’odio razziale a causa di un post pubblicato in relazione al recente referendum sulla cittadinanza. Non facciamo però finta di non vedere la realtà. Da anni se non da decenni una certa pessima ed orrenda politica specula, purtroppo con successo, sulla immigrazione invece di tentare perlomeno di gestirla, e l’episodio di Fusignano rientra tra le logiche e purtroppo ovvie conseguenze di questo clima tossico che qualcuno alimenta consapevolmente da anni.

Vorrei raccontare un episodio di mia conoscenza che mi sembra significativo di quanto sto dicendo, avvenuto non in Romagna ma in Veneto, tra Padova e Treviso. Un carrello speciale per trasporti eccezionali presenta una anomalia al momento del carico che gli operatori presenti non sono in grado di risolvere. Si avverte una ditta che fa assistenza a questi mezzi speciali e si fa partire un tecnico che però deve arrivare in Veneto dal piacentino ed ovviamente impiega il tempo necessario, si tratta di mezzi molto particolari e chi sa ripararli non si trova ad ogni angolo, sono settori molto di nicchia. Si presenta dopo qualche ora un ragazzo di colore. Alcuni veneti, dipendenti della ditta che deve sopportare il ritardo al carico con i relativi disagi, esprimono a voce alta quel che altri forse pensano senza però esplicitarlo. Ma hanno mandato questo? Beh se hanno mandato lui si vede che sarà in grado di risolvere. Sarà stato un commento relativo all’età ancora giovane oppure al colore della pelle del tecnico in questione? Il quale comunque in meno di un’ora individua e risolve il problema, tra il relativo scetticismo del personale veneto che assiste alle operazioni, permettendo di concludere il carico in tempo per poter effettuare il trasporto nelle tempistiche previste. Questo atteggiamento diffidente a prescindere per persone di origine diversa danneggia pesantemente il nostro Paese e l’episodio di Fusignano mi pare rientrare perfettamente in questa logica guasta che danneggia tutti noi, tranne i politici che su di essa fondano le proprie fortune politiche.

Lidiano Cassani