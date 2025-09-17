Una commissione speciale. Oggi il primo sopralluogo

Sono appena iniziati i lavori di ripristino e consolidamento dell’argine sinistro del Lamone all’altezza di Villanova di Bagnacavallo. Si tratta della prima tranche di opere, da 7,5 milioni di euro, in capo all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, nel tratto di pianura del fiume Lamone pesantemente danneggiato un anno fa. A Traversara di Bagnacavallo, la località più colpita, è stata dedicata una commissione speciale, istituita dal commissario straordinario Curcio: dopo una prima riunione nei giorni scorsi ci sarà un primo sopralluogo a Traversara, già oggi, con i tecnici della struttura commissariale, dell’Agenzia regionale per la Ricostruzione e dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. L’obiettivo è mettere a punto, in poche settimane, un progetto che tenga insieme demolizione e ricostruzione.

Per gli interventi urgenti e per far fronte ai danni del maltempo di settembre 2024 in Romagna e nel Bolognese, sono stati stanziati oltre 76 milioni di euro, tra risorse statali (primo e secondo stralcio del Piano degli interventi urgenti finanziati a seguito delle ondate di maltempo di settembre e ottobre 2024) e regionali. Risorse che hanno finanziato 293 interventi, molti dei quali già conclusi o in fase di conclusione, tra cui lavori di ripristino della viabilità comunale e provinciale, del reticolo idrografico danneggiato, oltre alla pulizia e alla rimozione di fango e detriti.

g.c.