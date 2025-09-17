Gli scontrini di una volta...

Massimo Pandolfi
Gli scontrini di una volta...
Ravenna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente AdriaticaPoliziotto uccide pitbullCaldo anomaloFestival FilosofiaElettra LamborghiniGelati migliori
Acquista il giornale
CronacaUna commissione speciale. Oggi il primo sopralluogo
17 set 2025
GIORGIO COSTA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Una commissione speciale. Oggi il primo sopralluogo

Una commissione speciale. Oggi il primo sopralluogo

Sono appena iniziati i lavori di ripristino e consolidamento dell’argine sinistro del Lamone all’altezza di Villanova di Bagnacavallo. Si tratta...

Il paese dopo il disastro

Il paese dopo il disastro

Per approfondire:

Sono appena iniziati i lavori di ripristino e consolidamento dell’argine sinistro del Lamone all’altezza di Villanova di Bagnacavallo. Si tratta della prima tranche di opere, da 7,5 milioni di euro, in capo all’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, nel tratto di pianura del fiume Lamone pesantemente danneggiato un anno fa. A Traversara di Bagnacavallo, la località più colpita, è stata dedicata una commissione speciale, istituita dal commissario straordinario Curcio: dopo una prima riunione nei giorni scorsi ci sarà un primo sopralluogo a Traversara, già oggi, con i tecnici della struttura commissariale, dell’Agenzia regionale per la Ricostruzione e dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. L’obiettivo è mettere a punto, in poche settimane, un progetto che tenga insieme demolizione e ricostruzione.

Per gli interventi urgenti e per far fronte ai danni del maltempo di settembre 2024 in Romagna e nel Bolognese, sono stati stanziati oltre 76 milioni di euro, tra risorse statali (primo e secondo stralcio del Piano degli interventi urgenti finanziati a seguito delle ondate di maltempo di settembre e ottobre 2024) e regionali. Risorse che hanno finanziato 293 interventi, molti dei quali già conclusi o in fase di conclusione, tra cui lavori di ripristino della viabilità comunale e provinciale, del reticolo idrografico danneggiato, oltre alla pulizia e alla rimozione di fango e detriti.

g.c.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata