Una comunità energetica per Faenza

Quattro comunità energetiche rinnovabili in forma cooperativa e 5 megawatt di potenza: questi gli obiettivi del piano di Legacoop Romagna per la transizione energetica per il 2025. Il progetto, nato nel 2022, ha già portato alla nascita di tre Cer a Ravenna e Cervia, Faenza-Bassa Romagna e Forlì-Cesena, per un totale di oltre 4 megawatt. Per ampliare la potenza installata e raggiungere i 5 megawatt si lavorerà oltre i tradizionali tetti fotovoltaici, sperimentando nuove tecnologie come il solare galleggiante — per il quale c’è già uno studio di fattibilità su un laghetto di proprietà di uno dei soci nel territorio ravennate — e i pannelli installati sulle pensiline dei parcheggi pubblici e privati.Il programma di sviluppo di Legacoop Romagna, aperto a imprese cooperative e private, è stato presentato nella sede di CFF a Faenza, in occasione del convegno “Il futuro dell’energia è cooperativa”.