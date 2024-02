Una conferenza storica sui fratelli Dulles

Domani pomeriggio, alle ore 16.30 presso la sala Muratori della Biblioteca Classense (via Baccarini 5) l’Università Bosi Maramotti per la formazione degli adulti organizzerà una conferenza sul tema ‘Le molte guerre segrete dei fratelli Dulles’: ovvero Allan, capo della Cia, e John Foster, segretario di Stato americano negli anni Cinquanta. Ne parlerà Veronica Quarti, storica, ricercatrice e divulgatrice, conosciuta anche per la sua partecipazione a trasmissioni di Rai Storia. Figli di una famiglia potente e facoltosa, i fratelli Dulles entrarono presto nel mondo degli affari e poi della politica, sempre su posizioni rigidamente conservatrici. Prima delle seconda guerra mondiale ebbero relazioni compromettenti con la Germania, prima e anche dopo l’ascesa al potere di Hitler.