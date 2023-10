Una consulenza tecnica per capire le cause dell’incidente

Verrà affidata probabilmente già entro pochi giorni la consulenza tecnica per chiarire le cause che lunedì pomeriggio hanno determinato il ribaltamento di un elicottero non distante dall’aeroporto della Spreta. L’esame si colloca all’interno del fascicolo aperto dal pm di turno Angela Scorza contro ignoti per lesioni colpose.

La carcassa del velivolo si trova ancora in un campo privato a circa 500 meri dal piccolo aeroporto civile: il maltempo ne ha ostacolato le operazioni di rimozione. Secondo quanto finora ricostruito, l’elicottero era decollato da Rimini per un volo addestrativo: praticamente la routine per due militari in forze al 7° Reggimento Aviazione dell’esercito Aves ’Vega’ di Rimini. Ma qualcosa è andato storto: e sarà appunto la consulenza a chiarire cosa. Sta di fatto che dopo il violento atterraggio di emergenza con l’elicottero biposto finito ribaltato su un terreno agricolo, i piloti sono usciti con le loro gambe e se la sono cavata con prognosi fino a 40 giorni. Probabilmente hanno cercato di atterrare sulla pista della Spreta e verso le 15 l’hanno mancata di poco. A bordo sul biposto, un Aw129 Mangusta, c’erano un maggiore dell’esercito di 51 anni e un tenente di 36. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri, oltre al personale del 118.