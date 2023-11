Una cotignolese alla Maratona di New York

Il sogno della cotignolese Cristina Dominici era quello di correre la Maratona di New York e così, dopo aver partecipato a quella di Firenze e di Roma, ha atteso ben tre anni per gareggiare nelle strade della ‘grande mela’. Perché così tanto? Perché la maratona che si è disputata domenica scorsa coincideva con la data di compleanno di suo marito, Luca Mazzoni, padre di Federico e Lorenzo, scomparso nel 2004. "Volevo realizzare il mio sogno – spiega Cristina –: quello di correre la maratona più famosa al mondo regalando a Luca quella che per me, al di là di ogni classifica, è una vittoria. E così è stato". Dominici, di Cotignola, classe 1968, grazie alla forza delle sue gambe e all’energia della sua mente, trasmessa anche da tutte le persone che hanno creduto in lei e con cui ha condiviso la gara, è riuscita con tanta determinazione a raccogliere il risultato che si proponeva. "Il mio mantra durante la corsa – sottolinea Cristina – è stato quello di pensare ‘mamma Cry non molla mai, a piccoli passi tutto arriva’, ed è arrivata lei, la mia medaglia di New York. Quasi alla fine della maratona ho chiamato mio figlio Federico, che ha 25 anni, e in videochiamata mi ha accompagnato all’arrivo. Io urlavo tra le fatiche ’non mollo’, volevo che i miei figli sentissero il mio grido e la mia emozione diceva ’ce l’ho fatta Luca, ce l’ho fatta, mamma Cry ce l’ha fatta’".

A Cotignola, dove Cristina Dominici è conosciutissima e suoi figli gestiscono un’avviata attività di commercio e montaggio gomme, in tanti hanno salutato con simpatia il sorprendente risultato sportivo della loro concittadina. "La maratona – conclude Dominici – è come la vita. Alti, bassi, interferenze, criticità, ma non si molla mai. Avanti a testa alta, tutto passa e godiamoci la vita. E oggi mi godo la mia maratona di New York 2023".

Daniele Filippi