Una discarica abusiva nel Parco del Delta

Nel pittoresco Parco del Delta del Po, un’ombra persistente si proietta sull’idillio naturale: una discarica abusiva che da anni deturpa il paesaggio nei pressi di Casa Quattrocchi. Quest’area, rinomata per la sua bellezza, è diventata involontariamente un deposito per macerie, tubazioni e elettrodomestici abbandonati da ignoti. La discarica si trova all’imbocco di via delle Valli, provenendo dalla statale Romea in direzione di Marina Romea, nei pressi dell’argine destro del fiume Lamone. Nonostante le numerose segnalazioni del capannista locale Carlo Cellini, il problema persiste immutato nel tempo.

Cellini ha diligentemente cercato di risolvere la situazione, rivolgendosi prima al Parco, poi ai Carabinieri Forestali, a Hera e infine al Comune. Tuttavia, i cumuli di calcinacci e frammenti di catrame restano inalterati, ultimamente sono comparsi anche pneumatici da camion.

Il capannista ha raccontato che il primo accumulo di rifiuti è comparso durante il periodo del Covid. "Hera afferma che si tratta di imprese edili che scaricano qui", spiega Cellini. In un’area protetta come l’oasi del Delta del Po, l’inerzia delle istituzioni lo sorprende. Il capannista si è addirittura impegnato in un ruolo da detective, con appostamenti per cercare di scoprire i responsabili, ma senza successo finora. Recentemente, la situazione ha attirato l’attenzione anche di cicloturisti tedeschi, che immortalavano la discarica abusiva con fotografie. "Questi turisti - commenta – porteranno con loro non proprio un bel ricordo del nostro parco magnifico, dove i bambini vanno a giocare. Ma ora è diventato impossibile, ci sono anche siringhe".

l. p.