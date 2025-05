Per la suora carmelitana Barbara Stella "la questione è semplice: se è aumentato il costo dei farmaci mi dispiace perché non è giusto che cresca la spesa sanitaria dei cittadini. Io mi chiedo perché i soldi che mettiamo sugli armamenti non li investiamo in sanità? Se lo Stato aumentasse la spesa sanitaria, non ci sarebbe bisogno di adottare queste misure a livello regionale. Poi una cosa che non capisco è: perché solo in Emilia-Romagna? I cittadini sono tutti uguali, indipendentemente dalla regione di residenza. O l’aumento è per tutti, escluse ovviamente le fasce più deboli, o ne capisco il senso. È una disparità inaccettabile".