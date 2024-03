Una domenica a costruire rifugi per i ricci

Nell’autunno 2023 la Pro Loco Russi ha partecipato alla campagna ’+ vicini’ promossa da Coop Alleanza 3.0 di Russi, proponendo un progetto in supporto all’area protetta A.R.E. Villa Romana, in collaborazione con Wwf Ravenna che ha la gestione dell’area. L’obiettivo del progetto, il più votato dai clienti Coop, è di aiutare l’avifauna e la popolazione dei ricci durante la’inverno e coinvolgendo in prima persona i giovani attraverso la messa a dimora di mangiatoie per uccelli e le tane artificiali per il rifugio dei ricci. Domenica, dalle 14 presso l’A.R.E. della Villa Romana di Russi, con il patrocinio del Comune di Russi, si terrà il primo dei due eventi programmati per realizzare sul campo il progetto. Con l’aiuto dei volontari si procederà all’assemblaggio e all’installazione in situ delle casette rifugio per i ricci. Chi lo desidererà potrà adottare le casette e ricevere informazioni sulla loro frequentazione.