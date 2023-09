Una domenica a tutta musica: "Così diamo una mano al chiosco"

Un inizio di ottobre dedicato alla solidarietà per sostenere le attività e le famiglie colpite, ad Alfonsine, dal tornado che si è abbattuto sul territorio il 23 luglio scorso. Si parte domenica 1 ottobre, con un vero e proprio festival musicale il cui ricavato andrà a favore di Andrea Ricci Maccarini, gestore del chiosco ‘Le Spighe–Piadine e non solo’, collocato al civico 61 di via Raspona dove, peraltro, si svolgerà l’evento. Ricci Maccarini, figlio dello chef di fama internazionale Primo Ricci Maccarini è stato fra i più colpiti dalla tromba d’aria che oltre all’attività ha devastato la sua abitazione. "Da allora – spiegano gli organizzatori dell’evento – poco è stato fatto in quanto i fondi per aiutare le famiglie e le attività danneggiate tardano ad arrivare, e si avvicina la stagione autunnale che tanto preoccupa chi si è ritrovato le case o le attività scoperchiate". Ad aiutarlo, domenica 1 ottobre saranno alcuni musicisti locali, le formazioni ‘Favole e Veleno’, la ‘Gio Gasdia Band’, il trio ‘Purple Cats’ e il cantautore ‘Budri’ di Modigliana che, insieme si alterneranno sul palcoscenico allestito, a partire dalle ore 17. Le esibizioni avranno la durata di un’ora ciascuna, allo scopo di "essere d’aiuto all’amico in difficoltà" e con l’obiettivo "che la musica porti speranza e un po’ di sollievo". L’intero ricavato della serata, fra consumazioni al chiosco e offerte libere, andrà a Ricci Maccarini, per poter ripartire. Per informazioni e prenotazione tavoli: 348.7245190.

Pochi giorni dopo, da venerdì 6 a domenica 8 ottobre, tornerà ‘A braz avérti’ (a braccia aperte), la tre giorni di festa organizzata anche in questo caso per raccogliere fondi da destinare alle famiglie alfonsinesi colpite dal tornado. L’iniziativa, già proposta dall’amministrazione a inizio luglio in favore degli alluvionati della Bassa Romagna, torna quindi per focalizzarsi sulla comunità di Alfonsine. L’appuntamento questa volta sarà in piazza Monti dove troveranno spazio gastronomia, intrattenimenti, spettacoli e la lotteria di beneficenza, con i premi offerti da attività e associazioni. "La realizzazione dell’evento – sottolinea Roberta Contoli, assessora all’Associazionismo e le Politiche sociali di Alfonsine – non sarebbe possibile senza i tanti volontari e le associazioni, che con abilità, estro ed energia si rendono sempre disponibili e pronti ad organizzare ogni volta iniziative di successo". Il programma completo dell’iniziativa è disponibile sul sito www.comune.alfonsine.ra.it, sezione Novità - Eventi.

Monia Savioli