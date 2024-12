Una domenica con Andrea Lama, cantautore dei bambini

Domenica prossima, dalle ore 15.30 presso il Centro educativo , musicale e culturale Tititom, in via Faentina 248 a Fornace Zarattini, si potrà suonare, cantare e ballare insieme ad Andrea Lama, noto per essere il cantautore dei bambini.

Ci sarà una parte dell’evento in forma di laboratorio condotto dal maestro Luciano Titi e da Silvia Fantin, per far sì che tutti i bambini possano suonare dal vivo insieme ad Andrea alcune tra le sue più note e amate canzoni, utilizzando il Metodo Tititom. Durante il pomeriggio, fra musica, balli, racconti e divertimento, verranno offerti a tutti i bimbi dolcetti per accendere il Natalei. Costo dell’iniziativa: a bambino tre euro, sette euro invece per gli adulti. Info e prenotazioni via mail all’indirizzo centrotititom@gmail.com oppure telefonare al numero 392-4195287 (Silvia).