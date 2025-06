Una domenica mattina in bici sugli argini dei fiumi

Domani, dallo Chalet dei Giardini Pubblici, alle 10 parte la pedalata “argini in bicicletta”, condotto dagli studiosi Osiride Guerrini e Giovanni Fanti. Il percorso di 26 km è disegnato nel triangolo iscritto tra i fiumi Montone e Ronco, che vede il vertice a Punta Galletti, a ridosso del centro di Ravenna, un fazzoletto di terra ricco di testimonianze storiche e teatro della sanguinosa battaglia di Ravenna.

L’evento è compreso nella rassegna ’Storie di fiume’, una lunga serie di attività disseminate lungo il corso del Ronco-Bidente, dalla sorgente alla foce, che hanno come fine ultimo quello di contribuire alla conoscenza del tessuto idrogeologico, passo obbligatorio nella ricostruzione del rapporto uomo-fiume profondamente deteriorato dalle vicende catastrofiche del recente passato. La scelta delle due ruote è dettata dal fatto che la gran parte del territorio compreso nel percorso è stato costruito dall’uomo, in particolare dagli scariolanti che utilizzavano quotidianamente le biciclette, portando con sé gli strumenti del mestiere. Bicicletta che oggi consente al turista curioso di partire dalle mura della città per esplorarne palmo palmo i dintorni osservando il territorio.

Evento gratuito ma con prenotazione obbligatoria su www.trailromagna.eu