Una domenica nel nome di Giovanni Acuto

Si intitola ‘Il mercenario John Hawkwood in Romagna e in Italia’ l’incontro di domenica alle 17 al circolo Arci Casablanca, in via della Chiesa 10 a Villanova di Bagnacavallo. Come spiegano dal circolo ‘John Hawkwood’, "Giovanni Acuto (in italiano) era uno degli uomini più ricchi dell’Italia del 1300 in forza delle guerre a servizio dei potenti del suo tempo. Per pagargli un debito, maturato con i servigi mercenari offerti, il pontefice Gregorio XI gli assegnò i territori di Cotignola, Bagnacavallo e forse Conselice, e in queste cittadine il capitano di ventura abitò con la famiglia per un certo tempo. Per valorizzare questi possedimenti, si ritiene che abbia fatto costruire una strada, con edifici militari per sorvegliarla, che dal centro di Villanova va verso la linea di costa: la via Aguta". A raccontare di Giovanni Acuto in Romagna saranno i prof di storia medievale Leardo Mascanzoni dell’Università di Bologna e Giorgio Godi dei Licei di Camerino. Agli intervenuti che risiedono in via Aguta sarà consegnata una riproduzione dell’affresco raffigurante Ioannes Acutus che Paolo Uccello eseguì nel 1436 e che si trova a Santa Maria del Fiore a Firenze. Domenica si festeggerà anche il 750esimo di Villanova di Bagnacavallo.

Lu.Sca.