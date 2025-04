Una donazione aiuta gli alluvionati: "Per gli esclusi dai fondi regionali"

Il Comune di Faenza corre in aiuto delle famiglie colpite dall’alluvione del maggio 2023 che, pur avendo presentato domanda per i contributi economici, erano rimaste escluse dal finanziamento per esaurimento dei fondi regionali. Con una delibera approvata dalla Giunta, l’amministrazione ha deciso di destinare 150mila euro provenienti da una donazione privata a una sessantina degli 89 nuclei familiari risultati idonei ma rimasti senza sostegno economico. Si tratta di un intervento che nasce dalla volontà di dare risposta a chi, pur avendone pieno diritto, non aveva ricevuto il contributo previsto. La somma sarà distribuita alle famiglie che avevano partecipato all’avviso pubblico ed erano risultate ammissibili, ma escluse a causa delle limitate risorse disponibili.

Priorità in questa prima fase verrà data ai residenti nelle zone più colpite dall’alluvione e ai nuclei in condizioni di maggiore fragilità socioeconomica. Dopo l’emergenza, la Regione Emilia-Romagna aveva stanziato fondi destinati ai Comuni dell’Unione della Romagna Faentina, basandosi su criteri quali il numero di sfollati, le richieste del Cas (Contributo per l’Autonoma Sistemazione) e l’impatto del dissesto idrogeologico. Al Comune di Faenza erano stati assegnati 561.626 euro, insufficienti però a soddisfare tutte le richieste. "Nell’estate scorsa – ricorda Davide Agresti, assessore con delega al Welfare – dopo un avviso inviato dai Servizi Sociali, abbiamo svolto un lavoro importante di ascolto con le famiglie colpite. Le risorse regionali ci hanno permesso solo di coprire parzialmente le domande. Ora, grazie a questa ulteriore donazione, possiamo raggiungere molti dei nuclei che avevano effettuato un colloquio con le assistenti sociali e che, pur avendone i requisiti, erano rimasti esclusi per mancanza di fondi".

Agresti sottolinea anche il valore del lavoro svolto mesi fa dai Servizi Sociali: "Il Comune aveva già informato per iscritto questi nuclei del loro diritto al contributo, spiegando però che non era possibile soddisfarlo per carenza di risorse. Con questo nuovo intervento, avviamo finalmente il completamento dell’attribuzione ai legittimi aventi diritto". L’iniziativa, autonoma rispetto ai fondi regionali e nel pieno rispetto del principio di esclusione del doppio finanziamento, rappresenta un segnale concreto di attenzione e supporto verso chi è ancora alle prese con le conseguenze della catastrofe. "Stiamo inoltre continuando a cercare nuove risorse – conclude Agresti – per rispondere, nel più breve tempo possibile, a tutte le domande ancora in attesa".