Una donazione dai gemelli tedeschi

Un aiuto inaspettato quello che è arrivato a Bagnara di Romanga da parte dei gemelli di Adelmannsfelden. Durante il consueto pranzo che riunisce tutti i volontari del Popoli Pop Cult Festival la delegazione tedesca giunta come sempre in occasione del Festival ha consegnato nelle mani del sindaco Mattia Galli e dell’ex sindaco nonché direttore responsabile dell’evento, Riccardo Francone, un assegno di 6.000 euro. "Il presidente del comitato tedesco, Otto Feil, ha espresso i sentimenti che la popolazione di Adelmannsfelden ha provato quando ha ricevuto le notizie dell’alluvione – racconta il presidente del Comitato Gemellaggi di Bagnara, Cristiano Ercolani. "I gemelli si sono subito attivati per organizzare diverse raccolte fondi, sia tramite il comitato ’Amicizia’, sia attraverso il coinvolgimento di altre associazioni". La somma sarà utilizzata, insieme alle altre pervenute da cittadini e amici che vivono in altre parti d’Italia, per acquistare strumentazioni necessarie per affrontare eventuali altri eventi calamitosi. In particolare, i 6.000 euro donati serviranno a finanziare in parte l’acquisto di un carrello multifunzione da 15.000 euro.

Monia Savioli