Una festa per il ’mondo baby’

Battesimi, compleanni, comunioni, cresime e tanto altro ancora: sono sempre di più gli eventi dedicati ai bambini, a cui i genitori non vogliono rinunciare. Per questo, due giovani romagnole - Sonia Bargagli di So’S torte e Raffaella Ruocco di DECORaffi - hanno ideato ’Cute Baby Party’, un innovativo format che ha ottenuto il patrocinio del Comune e vuole mostrare ai genitori il dietro le quinte di un evento per il mondo baby. ’Cute Baby Party’ si svolgerà domenica presso la Darsena del Sale a Cervia, dalle 14 alle 19.30, con ingresso gratuito. Insieme a Bargagli e Ruocco, ci saranno altri 8 professionisti.