Una festa per via De’ Tomai "Due giorni per una strada storica"

Dalla felice ‘connessione’ tra residenti e imprenditori, tra l’abitare e il mangiare, nasce la prima edizione di ‘Festamercato di strada via De’ Tomai’ sabato 6 e domenica 7 maggio. "Scopo dell’iniziativa – racconta Franco Chiarini di Ravenna Food, tra gli organizzatori – è quello di ‘rispolverare’ un po’ il quartiere per farlo diventare un punto di riferimento per i ravennati. gli abitanti di via De’ Tomai apriranno le porte delle loro case, per celebrare la strada storica che unisce porta Sisi, in fondo a via Mazzini e porta San Mama, in fondo a via Baccarini".

Sabato la festa di strada andrà dalle 11 alle 23, con un alternarsi di artisti, cuochi, musici, antiquari e librai. Il cibo sarà protagonista con gli aperitivi e piatti gourmet serviti sotto le due porte dagli chef di Ravenna Food: Mattia Borroni del ristorante Alexander, Matteo Salbaroli de L’Acciuga Osteria e Cucina del condominio, Marco Luongo di Fulèr, Sabatino Ristuccia di Eventi Catering e Massimiliano gentile del ristorante-pizzeria Babaleus. "Quando ho bussato alla porta dei vicini – ricorda Rosella Fabbri –, non mi aspettavo di ricevere tutti i sì sull’iniziativa". E proprio lei, maestra della Scuola di cucina ‘Saperi e sapori’, alle 16 in via De Tomai 16 ospiterà Alessandro della pescheria ’Alex & Raf’ per una breve lezione su come sfilettare il pesce. Per tutto il giorno sarà presente il punto gastronomico di Lady Chef a porta Mamante, con proposte legate al tema culinario ‘Il selvatico di pregio nella primavera ravennate’. Domenica 7, la giornata inizierà con un aperitivo nel ‘Cortilaccio’ del borgo San Rocco, un tempo luogo di mercati, giochi e artigiani da troppo tempo dimenticato, preceduto da un tour di Giovanna Montevecchi tra i vicoli storici. Alle 13, lungo tutta la via De’ Tomai, sarà allestito un tavolo e capace di ospitare fino a 30 persone, per il pranzo di gala dello chef Borroni, sul tema del ‘selvatico di pregio’. Al termine, il poeta Nevio spadoni dedicherà alcuni pensieri romagnoli a Ivano Marescotti. L’associazione Dis-Ordine porterà nel borgo due celebri ritratti, quelli di Totò che si considerava l’ultimo ‘principe di Bisanzio’ e di Anna Magnani, oltre a due sgabelli realizzati da Gilberto Bonzi con sughero riciclato a forma di tappo di bottiglia di champagne, già in produzione. Nelle due giornate si potrà donare un pranzo alla mensa sociale del Borgo San Rocco per il progetto ‘Piatto sospeso’.

Roberta Bezzi