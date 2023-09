Una Fiat Panda alle Cure Primarie. Per l’Infermiere di famiglia

L’associazione lughese Pro-Chirurgia onlus con La Bcc ravennate, forlivese e imolese ha donato al Dipartimento Cure Primarie e Medicina di Comunità dell’Ausl Romagna una Fiat Panda per l’utilizzo nell’ambito del ‘Progetto Infermiere di Famiglia o Comunità’ attivo a Voltana.

L’associazione dal 1998 opera per l’ospedale di Lugo, soprattutto mediante l’acquisto di strumentazione che consentono di offrire ai pazienti un servizio tecnologicamente avanzato. Grazie ai contributi ricevuti da imprese del territorio, associazioni e cittadini, negli anni sono stati raccolti oltre 500mila euro tramite i quali l’ospedale di Lugo è stato dotato, ad esempio, della strumentazione ‘Mammotome’ per la prevenzione del tumore al seno, di strumenti diagnostici e di arredo per il servizio di Pronto Soccorso, di Oculistica, di Endocrinologia e di Anestesia e di Anestesia e Rianimazione. "Sostenere il territorio – afferma Emanuela Bacchilega, presidente del Comitato locale di Lugo – è da sempre un nostro obiettivo. Abbiamo messo in atto tantissime iniziative concrete per dimostrare ancora una volta che siamo vicini alle persone anche nei momenti più difficili, ringraziamo l’Ausl per il continuo presidio sul territorio". "Ringraziamo la Bcc ravennate, forlivese ed imolese e l’associazione Lughese Pro Chirurgia onlus – dichiara la dottoressa Federica Boschi, direttrice del Distretto sanitario di Lugo, per aver compreso l’importanza strategica della figura dell’Infermiere di Famiglia o Comunità (IFoC) per la sanità del nostro territorio".